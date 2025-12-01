​« Dessine-moi notre mascotte » : La Marie-Do lance un grand concours pour célébrer ses 20 ans

À Ajaccio, le Théâtre Empire avait des allures de fête pour marquer le lancement officiel du concours « Dessine-moi notre mascotte », ce jeudi matin. À l’aube de son vingtième anniversaire, e n partenariat avec l’Académie de Corse et Disneyland Paris, La Marie-Do propose un projet artistique inédit à destination de tous les collégiens de l'îlz : imaginer et dessiner la future mascotte de l’association.



Devant les collégiens du Fesch et de Laetitia, les équipes de l’association, les artistes et les partenaires, la matinée s’est ouverte sur un spectacle mêlant chants, danse et imaginaire Disney. La chorale de Saint-Joseph, la troupe L’Entrée des artistes et la chanteuse Céline Caddeo ont donné le ton : ce projet sera créatif, fédérateur et profondément humain. Et une belle surprise pour les scolaires présentes, avec l'arrivée en la personne du parrain de l’association, Patrick Fiori, tout juste débarqué de Paris, et acclamé par les élèves. « Mon engagement au sein de la Marie-Do est total, dans le cœur, dans l’envie et dans la transmission… C’est bien plus fort que chanter », a-t-il confié, avant de lancer un défi rempli de promesses : « Si tout va bien, on essaiera d’amener la mascotte avec le collectif Corsu Mezu Mezu, au concert prévu le 23 mai 2026 au stade Orange Vélodrome ! » Une déclaration qui donne déjà des ailes à la future mascotte.



Une mascotte pour incarner 20 ans d’engagement contre le cancer



Pour Catherine Riera, la présidente de l'association, cette initiative marque un tournant symbolique : « 2026 sera l’année des 20 ans de l’association… associer les enfants à l’avenir de La Marie-Do, c’est leur confier la création d’un emblème qui portera nos valeurs », explique-t-elle. Elle souligne en outre que ce projet, « porté par notre bénévole Frédéric Bizzari », permettra aux élèves de profiter d’un accompagnement exceptionnel, grâce à la venue de designers Disney en masterclass, pour leur prodiguer de précieux conseils et leur expliquer les différentes étapes de la création d’une mascotte. C’est en effet l’un des piliers du partenariat : Disneyland Paris mettra à disposition l’expertise de ses artistes, offrant aux élèves une immersion rare dans l’univers de la création de personnages. Un mécénat de compétences qui vient renforcer la portée éducative et solidaire du concours



Un projet pédagogique d’envergure pour l’Académie de Corse



Le concours touchera l’ensemble des collèges insulaires, mobilisant arts plastiques, expression écrite, éducation morale et civique, et même éducation aux médias. Dominique Godelle, délégué académique à l’action culturelle, en souligne la richesse : « Ce partenariat touche les quatre parcours éducatifs des élèves : citoyen, culturel, santé et orientation… Les classes s’inscrivent sur Adage, un premier jury choisira la mascotte qui représentera l’établissement, puis viendra un vote solidaire du public ». Cette dimension citoyenne — un vote solidaire payant ouvert à toute la population corse — permettra de financer les actions de La Marie-Do auprès des malades du cancer, renforçant encore le sens de l’initiative.