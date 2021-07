Une exposition qui prend tout son sens dans la cité impériale. « Nous sommes ici à Ajaccio, encore et toujours, dans une année de commémoration de l’Empereur » rappelle le maire Laurent Marcangeli. « Son parcours de vie, exceptionnel à plus d’un titre, a marqué notre ville, son histoire, et a forgé, j’en suis certain, une part très forte de notre identité ». Une destinée qui a inspiré plus de mille films, téléfilms, séries et pièces de théâtre, faisant de l’enfant d’Ajaccio un des personnages historiques les plus représentés par le septième art.



Un regret toutefois pour Marc Brincourt : « Avec l'invention de la photo, à 25 ans près, nous aurions pu en avoir une de l’Empereur ! ». Ajacciens et touristes pourront néanmoins découvrir ceux qui lui ont prêté leurs traits. « C'est désormais à votre tour de laisser votre imaginaire partir à la rencontre de ces immenses artistes qui ont osé appréhender le mythe, endosser le costume, assumer le poids d'un parti-pris artistique, d'un scénario documenté certes, mais d'une personnalité que je veux croire, encore aujourd'hui, insaisissable » conclut Laurent Marcangeli, à l'attention des visiteurs.