restezchezvous #stoacasa : ils nous racontent leur confinement en images

Le cours Paoli a Corte

Nous avons la chance d’avoir une supérette en bas de l immeuble alors on descend parler un peu à distance réglementaire et avec des masques. L ecole a la maison est difficile car le site ne marche pas et les enfants ne sont pas motivés... dur dur de remplacer les enseignants .

On est un peu sorti aujourd'hui prendre le soleil loin de tout et tout le monde, mon fils a pris sa première leçons de conduire lol !

On fait des puzzle on joue à des jeux de sociétés, on regarde des films.

On.est pour à 100% par ce confinement !