Le dimanche 15 décembre 2024, lors de sa visite en Corse, le Pape François a reçu en cadeau une œuvre de l’artiste Michel Raimondo, une fresque intitulée "La pauvreté, comment je la vois! Mais elle, comment elle me regarde". Cette peinture acrylique sur toile, sérigraphiée sous verre, illustre symboliquement le visage d’une personne marquée par la pauvreté. L'œuvre présente un visage divisé en deux parties : une sombre, représentant la souffrance et l’histoire personnelle, et une plus claire, évoquant l’espoir et les transformations possibles. L'artiste souligne l’importance de l’environnement social et des choix de vie, en laissant à chaque spectateur la liberté d’interpréter cette représentation de la pauvreté et de ses enjeux dans la société actuelle.