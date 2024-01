Ville di Pietrabugno : Concert classique en l’église Sainte-Lucie

Un Te Deum composé en 2023 et dédié au nouveau cardinal : Monseigneur François Bustillo.

Un Jubilate, pièce festive pour le temps de Noël, avec un clin d'œil à la langue de Mistral... « cantem Nové ».

La Cantate de l'hiver, où les chanteurs simulent le froid par des tremblements.

Après Rameau l’an passé avec La danse des sauvages, extraite des Indes galantes, l’ensemble Ars musica passe à la vitesse supérieure en 2024 avec une création. Lors de ce concert festif seront interprétés 3 œuvres dirigées par son auteure Anne-Marie D’isoard De Chenerilles.Le programme comportera également, une Aria pour basse « schlummert Ein ,Ihr Matten Augen », extraite de la Cantate BWV82 de J.S.Bach, une petite suite, «Une jeune fillette », autour du thème de la Monica et « Le Carnaval de Venise » d’André Campra. Les 4 chanteurs seront placés sous la direction de A.M. d'Isoard de Chenerilles avec la participation au clavier de Pierre Vallecalle quand il ne chante pas.ARS MUSICA:Dominique Casaux: sopranoIsabelle Sanguinetti: sopranoVicky Stella: sopranoMarie-Madeleine Dussol: altoA.M. d'Isoard de Chenerilles: altoPierre Vallecalle: ténorEric Rakotonoely: baryton-basseOrgue: Pierre VallecalleFlûte : A.M. d'Isoard de ChenerillesDirection musicale:Anne - Marie d'ISOARD de CHENERILLESLe Programme du vendredi 19 janvier à 20h30Autour de la "Monica"Air traditionnel (XVIe siècle)Frescobaldi a exploité cet air dans sa messa "sopra la Monica". Ars Musica propose une suite de pièces autour de ce thème:- Une jeune fillette (harmonisée par A.M d'Isoard de Chenerilles).- Ma belle si ton âme (G.Durant de la Bergerie, XVIe).- Version de J.B Weckerlin, XIXe).- Improvisation au clavecin par A.M d'Isoard de Chenerilles.Cantate de l'HiverA.M d'ISOARD de CHENERILLES (2022)Inspirée par Purcell (Cold Song ) et par Lully (Le Choeur des Trembleurs) et chantée en grelotant !.Un air de Cour d'A.Boesset ainsi qu'une variation agrémenteront cette pièce.Te DeumA.M d'ISOARD de CHENERILLES (2023)Il est dédié à Monseigneur François Bustillo. Ecrit pour 4 voix mixtes, ce TeDeum se termine par "Canta Domino" sur le schéma d'un choral de Bach à la solide construction polyphonique où la basse, particulièrement expressive dans le 3ème Alléluia de la fin, donne du dynamisme à l'ensemble.Schlummert EinJ.S BACH (1685 - 1750)Schlummert Ein, Ihr Matten Augen... Mes yeux, fermez - vous... Ici je ne peuxbâtir que misère, mais là- bas, je contemplerai la paix... Cet aria est une berceuse extraite de la cantate BWV 82 "Ich Habe Genug" "J'en ai assez".Carnaval de VeniseANDRE CAMPRA (1660 - 1744)Villanelle pour flûte et clavecin, extraite de l'opéra du même nom composé par ce musicien aixois.JubilateA.M d'ISOARD de CHENERILLES(2023)Jubilate "Cantem Nove".Quelques passages dans la langue de Mistral, comme un clin d'œil à la famille corso - provençale de la cheffe Anne - Marie d'ISOARD de CHENERILLES, auteure de cette pièce festive pour le temps de Noël, qui se termine sur un Noël traditionnel emprunté à M.A Charpentier dans sa Messe de Minuit.