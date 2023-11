Bastia : Quand l’ensemble Ars Musica retrouve de la voix !

Cet Ensemble a trouvé sa voie en 1990, créé par Anne-Marie D’isoard De Chenerilles. Issue d’une famille de musiciens, Anne-Marie s’est aussi nourrie durant sa jeunesse de France Musique et de La Pléiade. « Enfant j’ai beaucoup écouté de musique. J’ai commencé le piano à 4 ans mais j’ai connu des difficultés pour progresser en raison d’un problème de vue. J’ai poursuivi en faisant avec» explique AM D’isoard De Chenerilles. Après une longue période au ralenti, notre chanteuse retrouve le gout et le temps pour la musique en 2016. «Ma mère était en maison de retraite et avec l’aide d’une psychologue j’ai monté des ateliers de chants pour les mamies pensionnaires, avec un répertoire ciblé sur la variété. Cette expérience de 2 ans, jusqu‘en 2018, m’a encouragée à reprendre contact avec l’organiste Elisabeth Pardon et un 2ème épisode débutait pour moi avec l’ensemble Laudate. C’est durant cette période que j’ai commencé à composer ».



Un 3ème épisode suivra, celui du confinement. «Cette période a été très bénéfique pour moi puisque j’ai composé le Stabat Mater et un oratorio sur un texte d’Emilio Cavaliero ».



Aujourd’hui la formation Ars Musica comprend 6 chanteurs, basse, ténor, alto, soprano, dont un organiste, Pierre Vallecalle. « Récemment nous avons offert des concerts caritatifs pour diverses causes : Liban, Ukraine, cancer. »

Notre bastiaise compose aussi de la musique profane et a notamment posé sur des notes un poème de Ronsard et une « Cantate de l’hiver », une suite pour clavecin en 3 mouvements dont le dernier, « Lacrime », chanté.

« Nous préparons actuellement un concert gratuit pour le 19 janvier prochain en l’église Ste Lucie de Ville di Pietrabugno ».



Au programme un « Jubilate » pour le temps de Noël : Cantem nove. Notre auteure, d’origine corso-provençale, a voulu adresser un clin d‘œil à ses deux grands-mères en introduisant des passages dans la langue de Mistral, Cantem nove, Chantons Noël. « Cette pièce se termine sur un air de Noël emprunté à Marc-Antoine Charpentier dans sa messe de minuit » souligne Anne-Marie D’isoard De Chenerilles. Autre moment fort du concert, et en première création, un Te Deum pour 4 voix mixtes et orgue. « Je l’ai composé en hommage à Monseigneur François Bustillo , créé Cardinal par le Pape François en septembre dernier. Ce Te Deum se termine par un Cantate Domino dont le schéma rappelle la chorale de Jean-Sébastien Bach, avec une solide construction polyphonique où la basse particulièrement expressive dans les trois Alléluia de la fin, donne du dynamisme à l’ensemble. Ce Cantate Domino final, je l’avais composé en 1979 pour la chorale Corse Joie dont j’ai été un temps cheffe de chœur. »

Outre ce merveilleux projet de janvier, Ars Musica devrait se produire en concerts entre mai et juin 2024 avec en répertoire des œuvres de Rameau, Purcell, Monteverdi et Bach.