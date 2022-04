Università di Corsica : un spectacle pour célébrer les 40 ans de l'université



Le Centre Culturel et la Mission Créativité ont le plaisir de vous convier au spectacle en langue corse - lectures, musiques, danses - L’ANDÀ DI L’UNIVERSITÀ,

mercredi 6 avril, à 18h30, au Spaziu Natale Luciani.



Ce spectacle est un hommage artistique rendu à tous ceux qui depuis les années 1730 ont œuvré à créer et développer l’Université de Corse. Il participe à la célébration des 40 anni di l’Università et se déroule dans le cadre des JACES. L’andà di l’Università permet aux étudiants et à tous, de connaitre et s’approprier la continuité historique et idéologique de notre Université.





- Texte, chorégraphie, mise en scène : Davia Benedetti.

- Arrangements scénaristiques et slam : Alain Di Meglio.

- Chansons : Alain Di Meglio, Patrizia Gattaceca, Matteu Di Meglio, Nicolas Sorba.

- Lectures en langue corse : Patrizia Gattaceca, Jean-Pierre Giudicelli.

- Danseurs : Marien Mazzoni, Maureen Ballo, Zoé Fantoni, Maria Luisa Valles, Juliette Biancarelli, Mariana Di Prato, Clara Sautron - étudiants en Licence Arts du Spectacle -.

- Création son et lumière : Anouar Benali, Nicolas Fresi

- Montage vidéo : Marie Massei