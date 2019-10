Un temps de jeunesse : le nouveau roman de Henry Medori

Entre nostalgie, privations et humour, l’auteur nous livre avec tendresse et poésie ses souvenirs de lycéen dans un internat à Bastia et raconte sa vallée quand les senteurs anisées s’exhalaient dans les ruelles du hameau les jours de mariage.

Quand les enfants dans la nuit s’embrassaient debout contre la porte de la grande église...

Au temps où les Beatles chantaient...