Un comité de soutien corse pour les Écologistes aux élections européennes

Un comité de soutien corse a été formé afin de faire connaître la liste Les Écologistes menée par Marie Toussaint pour les élections européennes du 9 mars. L'objectif est de mobiliser en faveur des valeurs environnementales et de la préservation du climat, de la santé, et de la biodiversité. L'action des députés européens écologistes est jugée cruciale pour promouvoir des avancées environnementales. Des débats auront lieu à Bastia le jeudi 7 mars à 18h au café des Palmiers et à Ajaccio le samedi 9 mars à 18h30 à Casa Leca, 11 rue Bonaparte.