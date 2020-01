Travail : une ligne téléphonique dédiée Index égalité professionnelle

Un simulateur/calculateur qui intègre toutes les formules de calcul et permet d’obtenir automatiquement le résultat de chacun des indicateurs et l’Index global ;

L’organisation de stages gratuits d’une demi-journée, en présentiel ou à distance, organisés dans toute la France et dans les DOM. Ces ateliers visent à accompagner les employeurs dans le calcul de leur Index et dans la définition de mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75 points ;

Un Questions/Réponses qui permet d’apporter des informations précises face aux éventuelles difficultés rencontrées (période de référence, effectifs à prendre en compte…) ;

L’ouverture prochaine d’un MOOC (auto-formation en ligne) qui permettra aux employeurs de se former à leur rythme ;

Le 1mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés devront publier leur Index de l’égalité professionnelle. Cette disposition s’articule dans le cadre de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel.Pour aider ces entreprises à calculer leur Index de l’égalité professionnelle , le Ministère du travail a mis en place un dispositif d’accompagnement comprenant :Par ailleurs, des ambassadeurs de l’égalité professionnelle issus du monde de l’entreprise, ont été nommés dans chaque région par Muriel Pénicaud ministre du Travail : Mme Marie-France Giovannangeli (DG des établissements LEROY MERLIN, Ambassadrice de l’égalité professionnelle pour la Haute-Corse) et le Dr Jean Canarelli (Laboratoires CANARELLI-CINARCA, Ambassadeur de l’égalité professionnelle pour la Corse du Sud). ils sont chargés d’informer et de sensibiliser les entreprises à l’importance que revêt l’égalité professionnelle auprès de leurs pairs ;De plus, Mme LEPETIT a été nommée référente égalité professionnelle au sein de la Direction régionale de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte) pour répondre aux interrogations en matière de calcul de l’Index et accompagner les entreprises dans la mise en place de mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75.