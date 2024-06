Tennis : Un mois de juin animé pour le RC Ville-di-Pietrabugno





Le RC Ville-di-Pietrabugno a clôturé la saison sportive 2023/2024 avec une série d'événements en juin. Le club a organisé un tournoi multi-catégories (TMC) sur deux jours, attirant de nombreux participants. Le goûter des enfants, qui a eu lieu le mercredi 13 juin, a réuni les jeunes de l'école de tennis et leurs parents pour un moment convivial.



Le samedi 29 juin, une autre rencontre est prévue, promettant de conclure ce mois animé en beauté. Vous trouverez en pièces jointes des photos du dernier TMC, les affiches des événements sponsorisés par "Cortographique studio di creazione grafica" ainsi que les classements des tournois.



Les tournois ont vu Lucca et Plisson se hisser respectivement en tête des catégories (30 - 15/4) et (15/3 - 15/1), montrant un niveau de compétition élevé parmi les participants.