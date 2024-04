Tennis : Le RC Ville-di-Pietrabugno organise un 2ème Tournoi "toutes catégories confondues"



Le RC Ville-di-Pietrabugno organise son deuxième tournoi "toutes catégories confondues" de la saison 2023/2024 ! Les rencontres auront lieu du samedi 27 avril au samedi 12 mai 2024, dans l'enceinte du complexe sportif l'Orange Bleue, offrant un cadre idyllique face à la mer.



Les participants auront l'opportunité de s'affronter dans différentes catégories, dont les Seniors Simple Messieurs, les Seniors Simple Dames, les Jeunes et les Doubles. Ce tournoi, affilié à la FFT et qualificatif aux championnats de Corse 2024, promet des rencontres passionnantes et conviviales.



Pour agrémenter ces journées sportives, un service de restauration sera disponible sur place, ainsi que des barbecues pour profiter pleinement de ce cadre exceptionnel.



Les inscriptions sont ouvertes avec des frais de participation de 25 € pour les tableaux Seniors et de 20 € pour les tableaux Jeunes. Ne manquez pas cette occasion de vivre des moments de sport et de convivialité au sein du RC Ville-di-Pietrabugno !