Téléthon : Un tournoi de Futsal à Porto-Vecchio au profit de l'AFM

Le deuxième week-end de décembre va donner l'occasion d’oeuver pour une bonne cause dans le cadre du traditionnel rendez-vous réservé au Téléthon à l’échelle hexagonale. A Portivechju la Ville organise un tournoi de Futsal dont l’ensemble de la recette sera reversé au profit de l’AFM. Ce tournoi se déroulera le samedi 9 décembre à partir de 9 heures au gymnase du complexe sportif du Pruneddu. Les équipes pourront être composées d’au minimum cinq joueurs. Une buvette est prévue sur place. Pour de plus amples informations il est possible de contacter l’organisation au 06 14 86 77 68