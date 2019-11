Sortie littéraire : 14/18, De la Corse aux Balkans, les Serbes en Corse

L’ouvrage “14/18 De la Corse aux Balkans“ Co-écrit en Serbie et en Corse avec Per à Pace et édité par J J Colonna d’Istria aux editions Scudo vient de paraître. Il sera présenté en Serbie à Belgrade et Novi Sad les 12 et 13 novembre prochain en partenariat avec l’Institut Français et la Radio Television Serbe.



En Corse, Il est possible de se procurer le livre sur le site des éditions Scudo.