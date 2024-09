Sud Corse Domicile reprend ses ateliers de prévention sénior sous le programme "Bien vieillir en Corse". À partir du 19 septembre, chaque jeudi à 10h, les seniors de 60 ans et plus sont invités à participer à des séances stimulantes pour la mémoire à la Salle communale de Solenzara. Ces ateliers gratuits, destinés à dynamiser la mémoire tout en s’amusant, nécessitent une inscription préalable en raison du nombre de places limité. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez l'équipe prévention sénior au 04.95.72.07.72 ou par email à sudcorsedomicile@orange.fr