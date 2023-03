Solenzara : Des ateliers de prévention pour stimuler sa mémoire en s'amusant

Le 16 mars prochain à partir de 10 heures, la salle communale de Solenzara accueille le premier atelier « Stimuler sa mémoire en s'amusant » de la série « Bien dans sa tête, Bien dans son corps ».

Organisé par Sud Corse Domicile, ce programme de prévention collectives et ludiques est destiné aux personnes de 60 ans et plus résidant dans l'extrême sud de la Corse. Financé par la Collectivité de Corse et soutenu par les communes de Sari-Solenzara, Bonifacio, Porto Vecchio, Sainte Lucie de Porto Vecchio et Porto Pollo, cet atelier est entièrement gratuit. L'objectif de cet atelier est de favoriser le lien social et de permettre aux participants de découvrir de nouvelles activités. Les participants auront l'occasion de s'amuser tout en stimulant leur mémoire.





Pour plus d'informations et pour s'inscrire, les personnes intéressées peuvent contacter Maria à l'adresse sudorsedomicile@orange.fr et au numéro 04 95 72 07 72. La salle communale de Solenzara se trouve à côté de la médiathèque.