Soirée live au profit de l'école de musique de Calvi " U Timpanu"

Une grande soirée de musique Live sera organisée le samedi 09 novembre à partir de 18h30 au Village Vacances Orizonte Novu, au profit du Centre Musical de Calvi U Timpanu.

La première partie sera consacrée aux élèves qui se produiront seuls ou dans le cadre de l’atelier de pratique d’ensemble animé par Nelson Gotteland. Puis deux groupes Balanins apporteront cette année encore leur soutien à l’école de musique : les BERNARDOS tout d’abord, qui interprèteront leur programme dédié au Rock des années 70 jusqu’à nos jours, égrainant ainsi plusieurs standards empruntés à Iggy Pop, Deep Purple, U2 et bien d’autres.



Puis viendront les 8 musiciens du groupe RED RED WINE à l’ADN fortement imprégné de musique funk et soul, qui ne manqueront pas de communiquer au public leur sens du rythme et de la fête.. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte….. Bar et petite restauration sur place.



Entrée 10€. Gratuit pour les enfants accompagnés d’adultes.