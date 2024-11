Ce soir, la Casa di e Lingue vous invite à une soirée mêlant patrimoine et convivialité. À partir de 18 heures, plongez dans l’histoire et les saveurs du Nebbiu avec les vignerons locaux. À 19 heures, place au concert intime de Séverine Bonnin, la chanteuse uccitane, venue à Bastia malgré le vent pour le concours LIET de demain. Vins, chants et figatellu seront au rendez-vous, accompagnés du Foodtruck à la Piazzetta. Un événement offert par le Service de la langue et de la culture corses de la Mairie de Bastia et Praticalingua.