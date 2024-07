" Serata Latina" à Cuttoli-Corticchiato : spectacle réussi

La deuxième édition de la " Serata Latina" en ce début de saison estivale, s'est déroulée à Cuttoli-Corticchiato. Elle a obtenu un beau succès



A cette occasion, Sophie Padovani et Le foyer rural de Cuttoli-Corticchiato ont eu le plaisir d'accueillir des artistes formidables tels les danseuses et danseurs de l'école de l'addociation Hè Listessa de Maripa Huvé-Rossi , 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧, 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐮𝐫, 𝐥𝐚 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 Claude Gabriel-Régis, 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐢𝐱 𝐬𝐮𝐚𝐯𝐞 𝐝'𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞

, l'incontournable 𝐃𝐮𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧é𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐝'𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 et ami également chanteur , Jean Mattei, aux guitares 𝐉𝐨𝐬é 𝐏𝐚𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢, et 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐜𝐡𝐢!

𝐄𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 "𝐝𝐚𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐮" 𝐟𝐚𝐛𝐮𝐥𝐞𝐮𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 #𝐒𝐨𝐥𝐞𝐥𝐮𝐧𝐚# avec Emmanuelle Prieto !

En compagnie de leurs plus jeunes 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐞𝐬 é𝐥è𝐯𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐨𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐥𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐀𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐚, 𝐇é𝐥é𝐧𝐚 𝐞𝐭 𝐌𝐚ë𝐥𝐢𝐧𝐞..

𝐂𝐥𝐢𝐧 𝐝'𝐨𝐞𝐢𝐥 𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 remarquable 𝐝e Nicolas Gehin 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 "𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐮𝐦𝐢è𝐫𝐞𝐬".

Le public a pu se régaler avec la bonne paëlla des Marmites d’Anto.

Beau succès sous un ciel étoilé de juillet..