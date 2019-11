Santa Lucia di Porti Vechju : Le Collectif Mafia No,Vita Si se presente à la population

Le samedi 23 novembre à 16h00 à l'Espace Culturel de Santa Lucia di Porti Vechju, A Scola di Zia Peppa: l'Ecole du Partage vous propose une rencontre avec Jean-Louis Fabiani, sociologue, élève de Pierre Bourdieu, directeur d'etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, actuellement professeur à l’Université anglophone d'Europe Centrale de Budapest.Au delà de ses origines insulaires Jean-Louis Fabiani connait bien la Corse pour avoir également été Directeur Regional des Affaires Culturelles de la Corse de 1988 à 1991. Il échangera autour de son livre Sociologie de la Corse, publié en 2018 aux Editions de la Découverte, avec le romancier Marc Biancarelli dont l'oeuvre est traversée par le thème des bouleversements sociaux et culturels importants que la Corse contemporaine connait depuis les années 50.

Dans le cadre de nos engagement citoyens nous vous invitons à une réunion de présentation de la démarche du Collectif Mafia No,Vita Si qui aura lieu le samedi 23 novembre à 18h15 à l'Espace Culturel de Santa Lucia en présence des membres fondateurs de ce collectif, Josette Dall’ava Santucci Professeure de Medecine, Marc Biancarelli ecrivain, Jean-Paul Poletti artiste, Léo Battesti Président de la Ligue Corse d'Echecs et d'autres représentants de cette société civile insulaire qui ne souhaite plus se taire face à la pression mafieuse que certains exercent impunément sur notre société.

Le collectif s'est fixé 3 objectifs auxquels chacun d'entre nous peut prendre part en se mobilisant à son modeste niveau :