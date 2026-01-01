Rugby : Rendez-vous samedi au stade Claude Papi de Portivechju

Le Rugby pour les plus jeunes des licenciés sera à l'affiche ce samedi 24 janvier de l'enceinte des Quatre-Chemins.



A partir de 10 heures et jusqu'en milieu de journée, l'école de Rugby de Porto-Vecchio XV va accueillir les écoles de Rugby de Bonifacio, du Valincu et de Ventiseri pour un exercice technique composé de l'atelier n°3 de la Fédération Française de Rugby.



En parallèle se tiendra une journée de formation pour les éducateurs dans le cadre du plan initié par la Ligue Corse de Rugby.



GAP