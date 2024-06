Reconquête Corse appelle « à une grande réunion des forces de droite »

Dans le cadre des élections européennes de ce dimanche, 8818 électeurs corses ont accordé leur voix à la liste La France Fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour. Un score qui satisfait l’antenne corse de Reconquête qui souligne ce lundi matin : « Au-delà des caricatures volontairement répandues par certains milieux mainstream globalistes, wokistes ou séparatistes, Reconquête se positionne, malgré sa création récente, comme un des partis politiques importants de la vie insulaire ».



Le parti estime dans ce droit fil que « Marion Maréchal a répondu à une attente forte du peuple de Corse, sa crainte de ne plus se sentir chez lui, sa crainte de ne plus être en sécurité ». « En ajoutant le score de Jordan Bardella et celui de François-Xavier Bellamy, les forces de droite en Corse dépassent les 55%, démontrant ainsi que l’île reste une terre farouchement conservatrice, soucieuse de son identité et de sa liberté aux antipodes des visions gauchistes de l’Exécutif territorial, de sa fuite en avant institutionnelle et de sa volonté d’accueillir toujours plus d’étrangers alors que les Corses sont devenus minoritaires sur leurs terres », écrit encore Reconquête Corse.



Suite à la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée, et alors que de nouvelles élections législatives sont annoncées pour les 30 juin et 7 juillet prochains le parti appelle « à une grande réunion de toutes les forces de droite sans exclusive afin d’organiser la nécessaire coalition qui nous permettra de sortir d’un cycle de plusieurs années de laxisme, d’incompétence, d’effondrement de nos valeurs morales, de destruction de notre société traditionnelle, familiale et rurale ».