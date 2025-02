Un rassemblement de soutien est organisé dimanche 23 février à 15h à Corbara en solidarité avec la boulangerie Spiga et son gérant, M. Canioni, victimes de récents attentats ciblés. Les organisateurs dénoncent un acharnement de violence contre cet établissement et appellent la population à exprimer son soutien. Ils rappellent que ces actes portent atteinte à la sécurité de toute la communauté et souhaitent affirmer les valeurs de travail, de respect et de paix.