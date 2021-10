Rapprochement des prisonniers politiques : La LDH exprime son soutien à la déclaration solennelle de l’Assemblée de Corse

Le communiqué





La ligue des droits de l’Homme exprime son plein et entier soutien à la déclaration solennelle de l’Assemblée de Corse demandant la levée du statut de détenus particulièrement signalés de Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna. Une fois de plus, les élus de cette assemblée ont voté à l’unanimité un texte qui demande simplement l’application de la loi, cette fois-ci en présence notamment des parlementaires de Corse. La représentation parlementaire insulaire, députés et sénateurs, s’était déjà prononcée au travers d’un courrier co-signé avec le président national de la LDH et adressé au premier ministre pour la levée du statut de DPS de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi et de fait, à court terme, pour la possibilité d’un rapprochement à la prison de Borgo et d’un accès à leur droit à une réinsertion familiale et sociale.

Le gouvernement et le Président de la République sont à nouveau interpellés. Eux seuls ont le pouvoir d’en finir avec une situation bloquée qui ne repose que sur la raison d’Etat. La LDH espère que les mobilisations engagées depuis des années pour faire entendre raison à l’Etat rencontreront enfin le chemin de la justice et de l’égalité devant la loi. Chacun pourra ainsi se libérer d’un passé douloureux. Ou alors, il reviendra à l’Etat d’assumer la responsabilité d’entretenir cette terrible perspective d’une perpétuité sans fin.