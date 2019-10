Rallye de Grande-Bretagne : Pierre-Louis Loubet reprend la tête du WRC2

C'est une très bonne opération que vient de réaliser ce jour, Pierre-Louis Loubet lors du rallye de Grande-Bretagne qui vient de s'achever. Deuxième du WRC2, ce matin, au moment de débuter le baisser de rideau de l'épreuve derrière Petter Solberg, le pilote de la Skoda du Team 2C Compétition allait être l'auteur d'une belle ultime journée ponctuée par cinq spéciales. Au bout du suspense, le Porto-Vecchiais finissait à la 12e place du classement général du rallye remporté par Ott Tanak (Toyota) devant Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (C3). Mais c'est au niveau du WRC2 que Pierre-Louis Loubet réalisait une excellente opération, il terminait en deuxième position du général devancé par Petter Solberg (Polo) pour 18 secondes. Adrien Fourmaux (Ford) était à plus de 2'30 du pilote porto-vecchiais. Grâce à cette deuxième place, Pierre-Louis Loubet et son copilote Vincent Landais s'emparent de la pôle position en WRC2. Voila qui est de très bon augure avant les deux dernières manches, le Catalogne (24-27 octobre) et l'Australie ( 14-17 novembre)



