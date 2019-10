Rallye de Grande-Bretagne : La bonne opération pour Loubet ?

Au moment d'entamer, ce dimanche matin, la dernière journée du rallye de Grande-Bretagne, marquée par cinq épreuves spéciales, le Porto-Vecchiais Pierre-Louis Loubet, 15e au classement général d'une épreuve menée par Ott Tanak (Toyota) devant Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (C3), se situe en deuxième position au sein du WRC2 à 12 secondes de Petter Solberg (Polo). Le pilote de la Skoda est dans une idéale position d'attente dans la mesure où son poursuivant immédiat Adrien Fourmaux, sur la Fiesta, se trouve, lui, à 2'34'' de Loubet. Si les positions demeurent inchangées, ce soir au moment de l'arrivée, Pierre-Louis Loubet (63 pts) aura fait une très bonne opération au général du WRC2. Nikolay Gryazin et Kajetan Kajetanowicz comptant, tous les deux, 73 points et Benito Guerra (69 points) qui précédent le Porto-Vecchiais ne sont plus en mesure de l'inquiéter dans ce rallye. Au cas où les positions ne changeraient plus, Loubet pourraient s'emparer de la tête du classement en WRC2.

GAP