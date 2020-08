Quartiers d'été poursuit sa tournée avec Soul Revenge

Dans le cadre de l'opération Quartiers d'été initié par l'association ANT et la Mairie de Bastia, le groupe Soul Revenge se produira sur la place Claude Papi, à Lupinu, ce vendredi 14 août. De 18h30 à 20h30, le groupe électro-accoustique bastiais viendra animer les quartiers sud à l'heure de l'apéritif. L'occasion de passer un début de soirée en musique et en chanson, dans la bonne humeur !



Prochaines dates :

- Nico Zallu en concert itinérant à la Citadelle, jeudi 20 août

- Spliffinger avec un set place du Donjon, samedi 22 août



Tous ces événement sont gratuits et se déroulent de 18h30 à 20h30