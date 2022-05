Portivecchju : le premier Printemps d'Òmara Editions et de l'Association Litteratura

La Médiathèque L'Animu à Portivecchju présente demain en partenariat et avec le soutien de la librairie Le Verbe du Soleil, les éditions Tonu è Timpesta et Eoeliennes, et l'association Litteratura, le premier printemps des éditions Òmara. Une journée entièrement consacrée à la littérature et surtout à la jeune garde de la littérature corse à laquelle sera réservée une place de choix au long de cette journée.

Tout débutera à 10 heures avec la présentation de la toute récente revue Litteratura, avant de se poursuivre par celle des différents ouvrages parus chez Òmara edizione.

Cette prima branata sera l'occasion de découvrir la nouvelle génération d'écrivains corses au talent déjà avéré.

Voici le programme de cette journée littéraire à L'Animu

10 heures : Présentation de la revue Litteratura (Jérôme Luciani et l'équipe rédactionnelle)

11 heures : Nicolas Rey / Camille Biancarelli (Utah, Òmara Editions)

14 heures : Stefanu Cesari / Marc Biancarelli (peuple d'un printemps, Editions Eoliennes)

15 heures : Philippa Santoni / Fabien Raffalli / Angela Nicolaï (Da Parighji sin'à tè, Òmara Editions)

16 heures : Joseph Antonetti / Pierre Savalli (Corsican way of life, Edizione Tonu è Timpesta)

17 h 00 Jean-François Rosecchi / Jean-Yves Acquaviva / Marc Biancarelli (La vertu des paysans, Òmara Editions)

21 heures : Echanges littéraires et réception conviviale au local d'Òmara

Avec des lectures de Charly Martinetti