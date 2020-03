Pont situé sur la RD 18 - commune de Castiglione : La circulation des véhicules de plus de 3,5 Tonnes interdite

Dans le cadre de inspections détaillées de la Collectivité de Corse, le pont situé sur la RD18 a été signalé comme présentant des signes de fragilité pouvant conduire à une ruine brutale, alors même que les défauts ne sont pas spectaculaires on a constaté des fissures.

Cet ouvrage - indique la CDC - doit donc être mis en sécurité pour sa conservation et la sécurité des usagers.

La circulation des véhicules de plus de 3,5 Tonnes est donc interdite, suite à un arrêté, sur la RD 18 du PK 10,920 (embranchement avec la RD 84 au pont de Castirla) au PK 17,150 (embranchement avec la RD 118 au col d’Arbitru) et ce, jusqu’à la date de réception des travaux de réparation.

Les itinéraires de déviation prévus se feront par la RD 118 vers la RT 20 puis par la RD 84.