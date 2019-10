Operata Ricunquista in Corti : Lancement des inscriptions pour un week-end de création collaborative

Un week-end de création collaborative, ouvert à tous, dans le but de créer des dispositifs qui redonnent de la valeur et de l’attractivité aux espaces publics et remettent la langue corse dans la rue, sous une forme créative et stimulante.







Un week-end pour réaliser des prototypes



Les participants auront 48h pour réaliser en équipe des projets et prototypes dans deux catégories : Street art textuel ou Mobilier urbain. Concrètement, on pourra faire naître des fresques mêlant textes et images au mur, au sol ou sur des bancs ... de même qu’on pourra aussi f des propositions de nouveaux bancs, jardinières, abris-bus, poubelles, boîtes à livres, cendriers...



Des projets qui tiennent compte du « génie du lieu »



Les participants devront travailler sur des lieux réels et proposer des dispositifs , pensés pour ces lieux précis, à rebours de standard hors-sol que l’on retrouve à l’identique aux quatre coins du monde...



Plusieurs institutions et collectivités mettront à disposition un catalogue de lieux d’intervention : la ville de Bastia, la ville de Corte, la ville de Bonifacio, le CROUS de Corse et bien sûr l’Université de Corse.







Concrètement?



L’événement se déroulera les 23 et 24 novembre au Palazzu Naziunale à Corte.

Les inscriptions sont ouvertes à tous - étudiants et personnels de l’Université mais aussi personnalités extérieures - du 11 octobre au 9 novembre.



Pendant l’événement, les participants seront accompagnés par des coaches pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans le domaine de l’écriture en langue corse, du graphisme, du design et du prototypage...les meilleurs projets seront récompensés par un jury professionnel qui permettra notamment aux projets retenus d’être réalisés.