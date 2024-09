Musique baroque et renaissance pour les journées du patrimoine à Bastia.

Ars Musica, l’ensemble vocal bastiais sera de la fête du patrimoine ce week-end, invité par les services du patrimoine de la ville de Bastia dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2024.



Cet ensemble, crée en 1990 par Anne-Marie D’isoard De Chenerilles, est le seul, localement, à s'être spécialisé dans les auteurs européens des XVe au XVIIIe siècles tant le répertoire est vaste. C'est d’ailleurs dans cet esprit que compose la cheffe de chœur Anne Marie d'Isoard de Chenerilles .

L’ensemble se produira ce samedi 21 septembre à 17h dans le superbe oratoire de l’Immaculée Conception offrant (entrée libre) une heure de musique vocale de styles baroque et renaissance. Le public pourra notamment entendre le « Te Deum » dédié au Cardinal Bustillo et les « Lamentations de Jérémie » composés dans le style baroque. Au programme aussi d'autres pièces d’Henry Purcell, J.S Bach, Thomas Tallis ou Adriano Banchieri et son contrepoint des animaux, . En clôture, une version de « Ciucciarella » propre à Ars musica .





L’ensemble sera composé de :

Dominique Casaux (piano)

Marie-Christine Torre (soprano)

Vicky Stella (soprano)

Dominique Allasio (Alto)

AM D’Isoard de Chenerilles (alto, flûtes et direction)

Pierre Vallecalle (tenor et claviers)

Eric Rakotonoely (baryton et basse)