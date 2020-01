Musanostra et le couple en littérature en conférence à Bastia

Pour bien commencer l'année, l'association MUSANOSTRA vous invite à partager un moment littéraire convivial :

Le mercredi 15 janvier à 19h30

A u café restaurant l'Amphi, place du Théâtre à Bastia (rue Favalelli),



On y présentera des œuvres de tous les genres liées au thème du mariage en littérature et plus largement du couple, sous des angles divers.

Littératures du monde, poésie, essais, correspondances...il y a tant à en dire !



Le restaurant nous propose une assiette de tapas + 1 verre de vin pour une somme comprise entre 15€ à 20€ (en fonction du nombre de participants).