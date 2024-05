Une triste der pour l’AC Ajaccio à Rodez (0-2)

Face à une équipe, cinquième du championnat de Ligue 2 avant la rencontre, l’AC Ajaccio s’attendait à souffrir lors de cet ultime match du championnat. Dès la première minute, les Ruthénois se montraient dangereux et obligeaient Mathieu Michel à se déployer. Sur le corner, Haag de la tête donnait déjà l’avantage à Rodez (3e) ! La soirée s’annonçait très longue pour les Ajacciens et la centaine de leurs supporters, qui avaient fait le long déplacement.



Un début de match catastrophique



Deux minutes plus tard, sur un long ballon, Hountondji, l’attaquant ruthénois, partait dans le dos de Strata, et trompait Mathieu Michel d’une frappe puissante (5e). Sur son banc de touche, Olivier Pantaloni était groggy. Ajaccio était bien venu en touriste pour cette ultime rencontre de Ligue 2.



Rodez baissait ensuite logiquement le tempo mais les Ajacciens, trop timorés, ne réussissaient pas pour autant à se créer des occasions au grand dam du banc ajaccien. Seule une grosse erreur de la défense locale, permettait à Barreto de se présenter seule face à Jaouen, mais le portier, grâce à sa main ferme, remporta son duel face au milieu de terrain acéiste (23e). Sur un coup-franc aux 20 mètres, Haag mettait ensuite, Mathieu Michel à contribution, sans succès cette fois-ci.



Le retour de Bayala sur les terrains



L’ACA peinait toujours à s’approcher des buts de Rodez : Ibayi, pourtant en bonne position et bien alerté par Mangani, s’emmêlait même les pinceaux, seul dans la surface (37e). Rodez rentrait aux vestiaires avec un avantage (mérité) à la pause.



En deuxième mi-temps, le rythme baissait considérablement entre des Ruthénois, ayant assuré l’essentiel et une équipe ajaccienne, aux abonnés absents malgré l’entrée de Touré, Anthony Fosse ou encore Cyrille Bayala, de retour après 8 mois d’absence et une blessure aux ligaments croisés. Mathieu Michel sauvait même encore une nouvelle fois son équipe sur un tir à bout portant de Younoussa (81e). Le public local pouvait alors exulter.



Grâce à cette victoire, Rodez assure sa place en play-off en terminant 4e de Ligue 2. Pour l’ACA, la fin de saison est à oublier. Il va maintenant falloir beaucoup de travail au staff ajaccien et au club pour monter une équipe plus compétitive pour la prochaine saison.