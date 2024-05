Moretti-Laslande : "une grande fierté d’avoir accompli notre mission"

Michè Moretti, entraineur SCB

« On a assisté à une prestation accomplie. Le PFC a eu peu d’occasions. On aurait pu, on aurait peut-être dû l’emporter. On se contente du nul même si on aurait aimé terminer sur une victoire. Les joueurs ont été réceptifs. Le public nous a aidés. On avait la volonté de jouer vers l’avant et les joueurs ont répondu. C’est une grande fierté d’avoir accompli notre mission. On a toujours cru en ce groupe ».



Lilian Laslandes, entraineur adjoint

« Sur la vue du match on aurait mérité mieux. Tout le monde a été concerné. Les joueurs ont fait leur travail. On voit que quand on harcèle l’adversaire on prend plus de plaisir ».





Stéphane Gilli, entraineur Paris FC

«On a eu peur ce soir mais je suis fier de mes joueurs sur la saison puisque jusqu’à la 94e minute de cette saison, personne ne nous a fait de cadeaux. Je me demande comment le Sporting est à cette place. Il devrait être dans le top 5. Notre performance sur la saison est méritée. On a beaucoup souffert en 2e mi-temps face à une très bonne équipe de Bastia qui nous a malmenés. On est 5e et je suis fier de la saison. On va récupérer vet faire une équipe compétitive pour les barrages».