Agression d'une enseignante à Ajaccio : le parquet requiert 12 mois de prison avec sursis contre la mère d’élève

Après l’agression d’une enseignante lundi à l’école Salines 6 et le placement en garde à vue de la mère d’une élève mercredi, le parquet d’Ajaccio souhaitait agir vite. Ce vendredi en fin de matinée, le tribunal d’Ajaccio a jugé cette dernière en comparution immédiate.À cette occasion, le parquet a requis une peine de 12 mois de prison assortis d’un sursis probatoire ainsi qu’une obligation de soins, l’interdiction de contacter la victime, de se présenter au domicile de la victime ou encore aux abords de l’école lieu de la commission des faits. Il a en outre exigé que la mise en cause indemnise les parties civiles et effectue un stage de citoyenneté.La prévenue sera gardée sous contrôle judiciaire le temps du délibéré qui a été fixé au 24 juin prochain.