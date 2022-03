Manifestations Colonna : pour la FDSEA de Haute-Corse l’Etat détient la responsabilité de la situation

Le communiqué

La FDSEA de Haute-Corse dénonce l’utilisation abusive des LBD par les forces de l’ordre en Corse contre de jeunes manifestants, mineurs pour la plupart.

Dans un contexte ou l’Etat détient la responsabilité intégrale de la situation, il est aberrant que celui-ci persiste dans la faute, en utilisant une répression disproportionnée au lieu d’un dialogue réparateur.

En effet, depuis 5 ans, et le monde agricole corse peut particulièrement en attester, il n’y a eu aucune discussion constructive avec le monde professionnel.

Notre région, qui pourtant bénéficie d’un potentiel économique extraordinaire ne peut toujours pas l’exprimer faute d’interlocuteur et d’une prise en compte sérieuse de l’Etat. Même les avancées obtenues sous le précédent gouvernement ont été remises en cause par ce dernier.

Aujourd’hui, il n’est pas étonnant que la jeunesse soit désorientée par la richesse intrinsèque que possède la Corse, beauté, terroir, culture etc… et leur avenir, qui par manque de projet structurant, la condamne à ne pas avoir d’avenir chez elle ici en Corse. La Corse région la plus pauvre de France, avec peut-être le potentiel le plus prometteur de France.

La volonté de ce gouvernement de ne pas donner volontairement tous les moyens et les compétences à une assemblée Corse et à un peuple Corse qui les réclament, condamne donc la Corse au sous-développement et à la misère.

Dans ce contexte, la FDSEA de Haute-Corse, fidèle à ses engagements remontant à la Cave Depeille à Aléria, saura prendre toutes ces responsabilités si la situation devait s’empirer.