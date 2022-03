Manifestation à Bastia : la Poste Saint Nicolas fermée ce lundi 14 mars

➢ La Poste VILLE DE PIETRABUGNO route du fort de Toga 20 200 Ville de Pietrabugno 20200 Bastia • Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 • Le samedi de 9h à 12h00

Dans un communiqué diffusé ce 14 mars, La Poste inique que suite aux dégradations subies ce dimanche en marge de la manifestation, le bureau de Poste de Bastia Saint Nicolas sera fermé ce jour. Tout est mis en oeuvre pour assurer une réouverture au plus vite. Pendant cette période, les clients bénéficient d’une continuité de services :A proximité, pour toutes opérations postales et bancaires :➢ La Poste BASTIA PLACE D’ARMES place Vincetti 20 200 Bastia• Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00• Le samedi de 9h à 12h00La distribution du courrier sera assurée normalement.