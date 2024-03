Lire et Faire Lire : Des lectures pour les enfants à la médiathèque de Castagniccia



La Médiathèque de Castagniccia "Mare è Monti" invite les enfants à une séance spéciale de lectures en compagnie des bénévoles de Lire et Faire Lire. Rendez-vous le 13 mars à 10h00 pour une matinée enrichissante en littérature jeunesse.

Les bénévoles de Lire et Faire Lire, tous des lecteurs passionnés âgés d'au moins 50 ans, partageront avec les enfants leur amour pour les livres. Ces volontaires dévoués consacrent leur temps à transmettre le plaisir de la lecture aux jeunes générations, ouvrant ainsi les portes de l'imaginaire et de la découverte.

Les parents et les enfants sont invités à se joindre à cette expérience immersive dans le monde magique des livres. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou nous contacter par téléphone.