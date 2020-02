Les « scontri di San Benedetto » reviennent le 7 février



Vendredi 7 février 2020 : « Le bagne oublié : une colonie pénitentiaire pour enfants sous le Second Empire, à Ajaccio », par René Santoni, auteur du livre « La colonie horticole de Saint Antoine ou le bagne pour enfants à Ajaccio sous le second Empire », et projection du documentaire ( 52 mn) « Le bagne oublié » de Laurent Santoni.

Chaque rencontre à San Benedetto est suivie d’un repas, pris sur place, en commun avec l’(ou les) invité(s) et il confectionné, préparé et servi par des bénévoles de l’association. La participation au dîner (qui n’est pas obligatoire cependant – elle est indépendante de la rencontre qui précède) est de 15 € cette année encore. Il est obligatoire de réserver son repas en téléphonant à Nicole, au 06 80 84 26 70 au plus tard 48h. avant la rencontre. En revanche, l’entrée aux « scontri » à San Benedetto est gratuite et sans réservation.

Adhérer à l’association, c’est lui permettre d’organiser d’autres rencontres : 20 € seulement, en 2020 comme les années précédentes. Merci par avance pour votre soutien.