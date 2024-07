Dans un communiqué l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse félicite Michel Castellani, Laurent Marcangeli, Paul-André Colombani pour leur réélection et François-Xavier Ceccoli pour son élection dans la seconde circonscription de la Haute-Corse. "Les nouveaux députés devront veiller à garantir les libertés, améliorer le quotidien des plus humbles, renforcer les services publics et considérer la transition écologique. Pour la Corse, les priorités incluent la réalisation d'un Centre Hospitalier à Bastia, de nouvelles infrastructures en eau et assainissement, et le développement de l'activité économique, sociale et culturelle. Au travail !" indique le communiqué.