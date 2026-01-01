Lecci : concours de Ball-Trap avec le Lions Club de Sant'Amanza

Le Shooting Club de Lecci et le Lions Club de Sant'Amanza organisent ce dimanche 11 janvier sur les installations de Suartu à Lecci un concours de Ball-Trap.



Celui-ci se déroulera en trois temps avec un concours de Parcours de Chasse sur 50 plateaux suivi par un autre de Compak Sporting également sur 50 plateaux.



A 11 heures est programmé un concours de English Sporting. Pour de plus amples informations ou bien pour les inscriptions il est possible de contacter les organisateurs au 06 08 90 66 96.

