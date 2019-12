Le représentant en Corse de l'ANTICOR reçu au Ministère de l’Économie et des Finances

Le représentant en Corse de l’association de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité ANTICOR, Dominique Yvon, a été reçue par la délégation de l’Autorité de la concurrence du Ministère de l’Économie et des Finances.

Le référent ANTICOR en Corse était accompagné d’une lanceuse d’alerte.

Au cours de deux heures d’échange approfondi avec les représentants de l’État, ont été abordés l’ensemble des dossiers sur lesquels l’association a été amenée à travailler en rapport avec la mission de la délégation: transports maritimes, transport et traitement des déchets, marchés publics, entre autres.

L’association a porté à la connaissance de la délégation, les faits qu’elle a pu constater au cours de ses propres investigations qui, dans les domaines évoqués, constituaient des abus, des positions monopolistiques préoccupantes et d’une manière générale des distorsions importantes à la concurrence.