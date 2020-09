Le programme des Journées européennes du patrimoine 2020 en lagunes

Les 19 et 20 septembre 2020, venez découvrir les lagunes méditerranéennes autour du thème : "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Des animations, la plupart gratuites et pour tous les âges, vous sont proposées autour des zones humides littorales en Corse, telle que des visites, sorties nature commentées… ateliers, chantiers ou encore un Escape Game autour du thème national « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » sont organisés par de nombreuses structures partenaires : gestionnaires de lagunes, sites et musées archéologiques, scientifiques, associations d’éducation à l’environnement et associations de sensibilisation au patrimoine culturel.