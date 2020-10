Le prix du Jury Arte Mare au cinéma le Régent

Séance rattrapage au cinéma Le Régent ce jeudi 22 octobre à 21h avec la diffusion du formidable documentaire d’Hassen Ferhani, 143 rue du désert. Sélectionné à Arte Mare et alors qu’il ne partait pas forcément favori face à Michel-Ange de Kontchalovski ou Rouge de Farid Bentoumi, ce long métrage documentaire qui accompagne le spectateur dans le désert algérien à la rencontre de Malika a fini par enchanter le jury de cette édition 2020 du Festival méditerranéen de Bastia. Jean-Pierre Améris, Charlotte Bouteloup, Natacha Régnier, Alexis Manenti et Frédéric Farrucci n'ont pas hésité et lui ont remis le grand prix.143 rue du désert, est à voir ou à revoir ce jeudi au cinéma Le Régent de Bastia, en salle 3. Pensez à réserver vos places ici