Le groupe Libertés et Territoires salue la volonté du gouvernement d’ouvrir des discussions sur l’autonomie de la Corse

Le communiqué





Nous regrettons néanmoins que ce premier pas n’arrive qu’en toute fin de législature. Surtout, nous déplorons qu’il ait fallu attendre 5 ans et un drame humain – la tentative d’assassina d’Yvan Colonna – pour que le chemin de la discussion soit emprunté. Nous n’en serions donc pas arrivés à ces manifestations violentes, si cette voie avait été choisie, dès 2017, comme le réclamaient les élus autonomistes corses ; dont les trois députés siégeant au sein du groupe Libertés et Territoires (Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani).

Nous avons regretté l’abandon de la réforme constitutionnelle qui devait consacrer la spécificité de la Corse dans la Constitution, en 2018, ainsi que les nombreuses occasions manquées, depuis 2017, de faire avancer ce chantier.

Nous nous joignons aux appels à l’apaisement et à la fin des violences. Nous rappelons que, ces dernières années, la Corse a choisi la voie démocratique pour faire porter ses revendications d’autonomie. Ce choix a depuis été légitimée par les urnes, de manière croissante, à toutes les élections locales et nationales, depuis 2015.

La visite du ministre de l’Intérieur en Corse a permis de remettre à l’agenda le dossier de l’autonomie. Il est désormais urgent d’avancer concrètement. Il s’agit de donner à la Corse les moyens de son développement par une meilleure adéquation des leviers d’action publique avec les spécificités locales ; à savoir une véritable capacité législative.

Cela doit permettre d’améliorer concrètement la vie quotidienne des habitants avec, par exemple, des outils adaptés : pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière affolante ; pour lutter contre la vie chère, pour renforcer les coopérations avec ses voisins méditerranéens ; pour l’établissement d’une fiscalité spécifique à l’île ; ou encore pour la pleine reconnaissance du peuple et de la langue corse.

Il faut donc que ces déclarations d’intentions bienvenues du gouvernement débouchent, dans les plus brefs délais, sur l’établissement d’une feuille de route qui comporterait des engagements précis pour atteindre une autonomie de plein droit et de plein exercice.

Le groupe Libertés et Territoires soutiendra pleinement les élus autonomistes corses dans cette démarche, comme il défendra, sur l’ensemble du territoire, un choc de décentralisation.

