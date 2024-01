C'est, sans conteste, le film événement de ce début d'année. "Borgo" de Stéphane Demoustier, inspiré du double meurtre à l'aéroport Poretta et l'implication de la matonne dans cette affaire qui sera jugée en mai de cette année, débarquera sur les écrans le 17 avril prochain. En attendant cette sortie événement, le distributeur du film, Le Pacte, a dévoilé, hier, l'affiche officielle du film. On y voit Melissa interprétée par Hafsia Herzi, « prise en main » par Saveriu (Louis Memmi) sur une plage du côté d'Ajaccio.La bande-annonce, qui débute sur fond de chants polyphoniques, est également en ligne et va commencer à tourner dans les cinémas. Elle dévoile quelques scènes clefs de ce long métrage qui avait connu une projection mouvementée en octobre dernier lors de sa présentation au festival Arte Mare ( lire ici ). On y aperçoit, en plus de Louis Memmi, les comédiens Henri-Noël Tabary et Cédric Appietto.