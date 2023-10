Bastia : Projection mouvementée du film « Borgo » au festival Arte Mare

Borgo, une fiction inspirée d'un fait divers ayant fait la une des journaux à l'époque, raconte l'histoire de Melissa (interprétée par Hafsia Herzi), une surveillante pénitentiaire expérimentée de 32 ans qui s'installe en Corse avec sa famille. Son intégration à la maison d'arrêt est facilitée par Saveriu (joué par Louis Memmi), un détenu influent qui la prend sous son aile. Cependant, une fois libéré, Saveriu reprend contact avec Melissa pour lui demander un service, déclenchant une mécanique pernicieuse. '"l s'agit bien d'une fiction, même si elle est basée sur un fait divers réel. Les personnages de mon film sont des créations de fiction. J'ai saisi cette opportunité pour réaliser un film en Corse, à travers cette histoire.'"précise le réalisateur Stéphane Demoustier.



En ce qui concerne le casting, Demoustier explique : "Dès le début de l'écriture, Hafsia Herzi était mon choix évident pour le rôle de Melissa. Quant au reste du casting, j'ai puisé parmi de nombreux talents insulaires que je connaissais déjà." Louis Memmi, originaire de Corte, incarne le personnage de Saveriu : "C'était un défi pour moi, car lors des auditions, je devais jouer un personnage plus âgé. Mon personnage est manipulateur et vicieux, malgré son apparence évangélique. Je n'étais pas très familier avec le fait divers qui a inspiré le film, mais j'en avais entendu parler.'" Cédric Appietto, qui joue le rôle de Joseph, cadre de la bande de la prison, commente "Le projet était très intéressant, abordant un sujet délicat. Je ne connaissais pas Stéphane au départ, mais notre rencontre a été très positive. Dès le début, il a été clair sur le fait qu'il s'agissait d'une fiction. J'ai dû me plonger dans l'univers carcéral, qui m'était peu familier. Je connaissais vaguement le fait divers qui a inspiré le film.'"



Le film 'Borgo' sortira en salle en avril 2024, et il est clair que les acteurs, le réalisateur et toute l'équipe ont de nombreux projets passionnants à venir.



On écoute le réalisateur en vidéo