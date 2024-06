Depuis quelques années le chamanisme est à la mode. Sans doute répond-il à une demande de sens et de lien avec le vivant que les anciennes formes de spiritualité ne semblent plus offrir de façon satisfaisante pour beaucoup. « Le chamanisme peut alors représenter une voie possible afin d'explorer les valeurs immarcescibles que sont la Vérité, la Lumière, l’Être et d'autres » explique la responsable du « Temps des lucioles » Mais quelle est la part d’illusions et d’ombres dans le chaminisme ?« Au-delà des détracteurs du chamanisme qui considèrent que tout ce fatras de plumes, de rituels et d'esprits ne servent qu’à illusionner le gogo, embrigadé ainsi malgré lui, à leurs yeux, dans mille et une sectes dangereuses, ou des défenseurs des traditions chamaniques en tant que telles, ou des peuples premiers qui les portent, menacés eux-mêmes par la voracité mercantile ambiante, cette conférence aura pour objet de relever quelques aspects qui ne le sont pas souvent : l’usage par exemple qui est fait du chamanisme dans le parcours de beaucoup d’occidentaux, qui se laissent piéger, non pas tant par des « faux » maîtres, que par eux-mêmes, dans la croyance magique d’un monde merveilleux fait d’esprits gentils et de liberté sauvage retrouvée, douce guérison à nos mondes urbanisés, étriqués et hyper mentaux. L’invisible n’est alors pas accueilli : on veut le maîtriser et le contrôler ».Lors de cette conférence « Chamanisme : Ombres et lumières » il s’agira pour Jean-Pierre Meyran d'apporter, dans la mesure du possible, un peu de discernement dans l'approche de ces mondes et de ces pratiques qui peuvent être séduisantes, et d'une belle richesse si elles sont suivies de façon alignées, ce qui est le cas pour toute pratique spirituelle.Jean Pierre Meyran, suit les chemins chamaniques Huichols depuis plus de vingt ans, et Amazoniens depuis presque autant. Il a reçu en Amazonie le nom de Xhaakõmani, et a été autorisé par les gardiens de ces traditions puissantes à transmettre les rituels essentiels. Chanteur de formation, il s’est vite aperçu que le chant tient une grande place dans les guérisons proposées, particulièrement en Amazonie, et a reçu les enseignements précis à ce sujet, ainsi que sur le chemin des plantes sacrées. Il pratique aussi des Temazcales (Hutte à sudation dans la façon mexicaine) depuis de nombreuses années, et a toujours autant de plaisir à les conduire.Ce mardi 11 juin il sera là pour partager et transmettre le fruit de son expérience, et de faire circuler la sagesse et les chemins de guérison contenus dans ces traditions, en l’adaptant au monde moderne en forte évolution.Cette conférence de mardi sera suivie le mercredi de 2 ateliers du chamane, toujours à la salle polyvalente de Lupino-16h/18h :L'atelier des parfums.L'utilisation chamanique des parfums : un moment étonnant, qui pourrait être comme un voyage olfactif, mais qui va bien au-delà et raconte autre chose que le simple aspect sensoriel. Dans certaines traditions amazoniennes, les parfums sont largement utilisés, ce qui est très déroutant pour nous occidentaux. Il sera donc proposé d'expérimenter les ouvertures que peuvent produire quelques parfums, autant exotiques que familiers, et donc les résultats peuvent être surprenants…-20h/22h : L'atelier Icaro, chant de guérisonLe chant qui soigne (ICARO) : Comment ça marche ? L'archétype de départ en est l' Icaro : chant de soin amazonien lié à la médecine des plantes. Mais il n'est pas besoin de plantes pour en ressentir et en expérimenter quelques éléments. Il s'agit d'aller au-delà de la "forme", du "répertoire", pour entrer dans l'esprit qui circule dans le chant, ou l'énergie, le vocabulaire est faible, puisque notre culture musicale ignore pratiquement tout de cet aspect du chant ( et de la parole). Et, de ce fait, se rendre compte que l'essentiel est dans l'alignement de toutes les parties de l'être dans une même direction. Quelques explications seront ainsi données, afin que les chants proposés, simples, issus de diverses traditions, puissent être expérimentés dans cette dimension.*Renseignements et inscriptions Ici ou Tél : 06 74 81 07 57