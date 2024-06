« Créés en 2012 par Olivier Clerc, aujourd’hui développés et promus par l’Association Pardon International (API), et animés dans un esprit non-lucratif, les Cercles de Pardon ont pour objectif de permettre à tous ceux et celles qui le désirent de vivre en deux-trois heures un très beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que puissant » explique Valérie Frémondière-Friedmann de EFT-Médiation . Ce Cercle de Pardon de ce 8 juin (Salle de Yoga 3 avenue Xavier Luciani à Corte) Corte débutera avec un rituel de Cacao sacré. « Cette plante considérée comme sacrée est utilisée par les cultures indigènes méso-américaines depuis plusieurs millénaires à des fins spirituelles, médicinales et cérémonielles » souligne l’organisatrice. « Selon les traditions chamaniques, le cacao est ce qu’on appelle une plante-médecine : elle possède la capacité de soigner. Le cacao aide en effet à se connecter aux autres et à se tourner vers son corps intérieur. En favorisant l’ouverture du cœur, il nous aide à nous rapprocher de notre véritable nature, surmonter les blocages et les traumatismes du passé, dissoudre toute énergie négative accumulée et nous aligner sur qui nous sommes vraiment ».Pour les organisateurs, ce rituel de trois heures se veut une expérience intime dans laquelle nul n’a besoin de partager son histoire : « Ce rendez-vous n’est pas une fin en soi, mais un accompagnement sur un chemin de réconciliation intérieure » indique encore V. Frémondière-Friedmann.