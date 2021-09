Le Relais Petite Enfance d’Ajaccio lance les rendez-vous « Café des parents »

Le Relai Petite Enfance (RPE) de la Ville d’Ajaccio (ex RAM) propose aux familles trois rendez-vous autour de la parentalité sous la forme conviviale d’un « Café des parents ». L’objectif recherché est de permettre aux parents d'effectuer de nombreux échanges au sein du groupe, de rompre leur isolement parental, de trouver un appui professionnel sous une autre forme plus conviviale. Ce format dédié aux parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans repose sur la mise en place d’un groupe de paroles, accueillant toutes les personnes ayant des questionnements concernant l’éducation de leurs enfants avec l’intervention d’une psychologue sur place (non thérapeutique).





Trois rendez-vous ont d’ores et déjà été fixés autour de thématiques. Le 1er avec le thème Naissance d’un enfant, naissance des parents aura lieu ce samedi 25 septembre de 10h à 12h dans les locaux du RPE, rue Laurent Cardinali Moncey, 20090 Ajaccio

Les autres rendez-vous :

Le Samedi 30 Octobre : la Famille s’agrandit question de places pour chacun

Le Samedi 27 Novembre : 2 maisons, 2 espaces temps : aider l’enfant à trouver sa place en aidant le parent à parler de la sienne.

Les inscriptions (8 personnes maximum) se font au RPE par email ou par téléphone.

l.mercuri@ville-ajaccio.fr tel : 04 95 23 55 06